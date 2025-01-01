8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Занавес для «Отелло» Россини Кирико Джорджо де

Aртикул 88490D Кирико Джорджо де
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 38x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Занавес для «Отелло» Россини" Кирико Джорджо де по цене от 8600 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Занавес для «Отелло» Россини" Кирико Джорджо де можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кирико Джорджо де

Школа Гладиаторов, БойБой кентавровГладиаторы в боюНатюрморт с салямиИпполит со своими спутниками в горах острова КритОдинокий археологНастоящее и прошлоеВоин, держащий коняТаинственные ванны
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Итальянский дворик №6МартУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиИтальянский дворик №9Умбрийская долинаИтальянский дворик №26
Смотреть все

Тематика: Балконы

Итальянский балкон 3Итальянский балкон 2На балконе 3Итальянский балкон 6Итальянский балкон 4На балконе 2На балконе 4Завтрак в лоджии (1910)Мозаичный фасад дома Гауди
Смотреть все

Тематика: Театр

Венецианский театральные маскиТеатральные маски трагедии и комедииТеатральные маски комедии и трагедии на белом фонеТеатральные маски комедии и трагедии на деревянной сцене театра с открытыми красными шторами занавесаРуки в белых перчатках приоткрывают театральный занавесБелые театральные маски комедии и трагедии на чёрном фонеВид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраТеатральная гримёрка с костюмами и инструментами для гримаРуины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийГерника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмСтудия (The Studio) №2Живописец и Модель (Painter and Model)Атлантида (Atlantis)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все