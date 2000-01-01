Картина маслом Кукуруза

Картина маслом КукурузаAртикул 42918D
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В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Кукуруза" по цене от 6320 руб.
- Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;
- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);
- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;
- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;
- Живопись в разных стилях, разными материалами;
- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.
Заказать копию картины маслом "Кукуруза" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.
Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.
Стоимость доставкиСамовывоз — бесплатноДоставка по МосквеМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290При заказе от 4 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказаДоставка по Московской областиМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииПри заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатноПри заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииДоставка габаритного заказаДоставка в регионы РФМинимальная сумма заказа — 900 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компанииПри заказе от 8 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказа