8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Джим Блейк в Ливерпуле (Jim Blake in Liverpool) Эрскин Николь

Aртикул 70171D Эрскин Николь
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x86 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Джим Блейк в Ливерпуле (Jim Blake in Liverpool)" Эрскин Николь.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Джим Блейк в Ливерпуле (Jim Blake in Liverpool)" Эрскин Николь можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Париж №2Мост под дождемМечта человеческой жизниКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Красная площадь (Red Square)Москва
Смотреть все

Тематика: Англия

Флаг ВеликобританииАнглийский пейзажАнглийская деревняАнглийский флагСоюз Англии и ШотландииЗамок в ВеликобританииСтоунхендж №2Замок в Англии №2Пейзаж Новой Англии (1849) (New England Landscape)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютВсё в прошлом
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Шотландская

Король Лир. Плач над мертвым телом Корделии (King Lear Weeping over the Dead Body of Cordelia)Птица (Bird) №2Побережье (Coast)Птицы (Birds) №9Букет (Bouquet) №25Рододендроны Сиккима-Гималаев, табл. 12 (1849–1851 гг.)Спаниель и керн терьер (A Spaniel and a Cairn Terrier)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №42
Смотреть все