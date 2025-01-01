8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Проповеди святого Павла в Риме (Saint Paul preaching at Ephesus) Лесюэр Эсташ

Aртикул 70229B Лесюэр Эсташ
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 49x60 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Проповеди святого Павла в Риме (Saint Paul preaching at Ephesus)" Лесюэр Эсташ.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Проповеди святого Павла в Риме (Saint Paul preaching at Ephesus)" Лесюэр Эсташ можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лесюэр Эсташ

Похищение ТамарыАлександр и его врач (Alexander and his Doctor)Полулежащая женская фигура среди развалин
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Париж №2Мост под дождемМечта человеческой жизниКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Красная площадь (Red Square)Москва
Смотреть все

Тематика: Рим

Римское каприччио: Колизей и другие памятникиРека и мост в РимеВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Виды Рима Рим (Rome) №8Рим №5Новый Рим (New Rome)Рим (Rome) №9
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойПоцелуй ИудыДаниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Поцелуй ИудыТайная вечеря (Lord's Supper)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все

Стиль: Иконография

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Тайная вечеря (Lord's Supper)Святая Русь (Holy Russia)Видение отроку ВарфоломеюХристос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Явление Христа народуМолитва перед обедом (Prayer before dinner)
Смотреть все