8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Порнократия (Pornocrates) Ропс Фелисьен

Aртикул 70238D Ропс Фелисьен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 92x143 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Порнократия (Pornocrates)" Ропс Фелисьен.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Порнократия (Pornocrates)" Ропс Фелисьен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАнгелы (Angels)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонСпящий Аполлон и Музы со СлавойИскусствоМадонна с младенцем и святыми Екатериной и Фомой (sacra conversazione)
Смотреть все

Тематика: Обнаженные

Палата ПсихеиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахЮные купальщики (около 1927 г.)
Смотреть все

Стиль: Ню

ВаннаТуалет (1888)Ванна (Le bain)ДанаяКупальщицы №20КупальщицыАлтарь ДионисаНимфы на рассветеПосле ванны — Женщина вытирается
Смотреть все

Стиль: Символизм

Купание красного коняСирень №5Поверженный демон (Fallen demon)Вилла у моряВозвращение домой (Homecoming)Офелия среди цветов (Ophelia among the Flowers)Композиция из цветов без вазы (Composition Flowers without a Vase)Венецианский бал
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башняОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Две прикованные обезьяны (1562)Фламандские пословицыЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)
Смотреть все