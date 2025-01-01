8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Дизайн костюмов для балета (Skating Rink Design for Costume for the Ballet Suedois) Леже Фернан

Aртикул 70263C Леже Фернан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x83 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Дизайн костюмов для балета (Skating Rink Design for Costume for the Ballet Suedois)" Леже Фернан.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Дизайн костюмов для балета (Skating Rink Design for Costume for the Ballet Suedois)" Леже Фернан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Леже Фернан

Сотворение мира (The Creation of the World, design for the scenery)Цирк (Circus)Композиция с тремя фигурами (The composition of three figures)Композиция (Composition) №59Три музыканта (Three musicians)Композиция (Composition) №58
Смотреть все

Тематика: Арт люди

ОбъятияМэрилин Монро в стиле УорхолаДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18ДжокерМайкл ДжорданДевушка-весна (Spring girl)Девушка в красной шляпе и красными губамиСпящая девушка (Sleeping girl)
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияАбстракция бирюзово-золотаяКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Бирюзовый лесЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомДень рождения (Birthday)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Черный квадратКотятаСпящая девушка (Sleeping girl)За туалетом. АвтопортретМоскваАрт кафе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все