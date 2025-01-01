8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Всемирный корова (The World Cow) Марк Франц

Aртикул 70445B Марк Франц
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x25 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Всемирный корова (The World Cow)" Марк Франц.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Всемирный корова (The World Cow)" Марк Франц можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Марк Франц

Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Олень в лесу (1913) (Deer in the Forest I)Собака лежит на снегу (1911) (Dog Lying in the Snow)Синий всадник (1912) (Der Blaue Reiter (The Blue Rider))Прыгающая лошадь (1912) (Jumping Horse)Ящерицы (1912) (Lizards)Примирение (1912) (Reconciliation (Versoehnung))Женщина стоит среди зимнего пейзажа (1906) (Woman standing in Winter Landscape)
Смотреть все

Тематика: Коровы

Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Летающая корова с крыльями на голубом фонеКорова в стиле мастихин №4Корова на диванеФерма в Лакене (1617-1618)Коровы в лесуБелый бык (1916-1956) (A White Bull)Этюд коровы в профильИспугалась (Scared)
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Над городомДерево (Tree) №2Плывем по облакамГерника (цветной вариант)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Уголок природыКухня (The Kitchen)Арт природа
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияАбстракция бирюзово-золотаяКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Бирюзовый лесЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Французский кот с виномВатерлооМедвежья охота (1639-1640)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Птицы (Birds) №5Даниил в логове львов
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Автопортрет с китайским растением (1912)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Над городом
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все