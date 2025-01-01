Модульная картина Адель Блох-Бауэр II Климт Густав

Доставка по Московской области

Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.

При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800

При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании

При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно

При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании