8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Представители иностранных держав встретят Республики в знак мира (The Representatives of Foreign Powers Coming to Greet the Republic as a Sign of Peace) Руссо Анри

Aртикул 61354D Руссо Анри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 141x111 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Представители иностранных держав встретят Республики в знак мира (The Representatives of Foreign Powers Coming to Greet the Republic as a Sign of Peace)" Руссо Анри.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Представители иностранных держав встретят Республики в знак мира (The Representatives of Foreign Powers Coming to Greet the Republic as a Sign of Peace)" Руссо Анри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Руссо Анри

Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Заклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Конный экипаж (1908)На опушке леса (Am Waldrand)Американский индеец борется с гориллы (1910) (Tropical Landscape: American Indian Struggling with a Gorilla)Люксембургский сад. Памятник Шопену (Luxembourg Gardens. Monument to Chopin)Голодный лев набросился на антилопуЭкваториальные джунгли (1909)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютВсё в прошлом
Смотреть все

Стиль: Примитивизм

Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Семейная компанияЗаклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Коровы в лесуСвадьба оленяПогонщик с верблюдомвыгон
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все