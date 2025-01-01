8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Замок №9 Кейп Альберт

Aртикул 60128C Кейп Альберт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x36 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Замок №9" Кейп Альберт.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Замок №9" Кейп Альберт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кейп Альберт

Этюд коровы в профильДевочка с овцойГолова коровыКоровы на берегу рекиМорской пейзаж №3Три коровыХлевПейзаж с пастухом и коровамиХолмистый речной пейзаж с всадником, говорящим с пастушкой
Смотреть все

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыВавилонская башня (с цветокоррекцией)Замок в тумане №2Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Готический замок Карлштейн в осеннем лесу (Прага, Чехия)Остров-крепость Мон-Сен-Мишель (Нормандия, Франция)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойПоцелуй ИудыДаниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все