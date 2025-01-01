8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Пейзаж (Landschaft mit Flub) Ахенбах Андреас

Aртикул 60439B Ахенбах Андреас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 60x48 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Пейзаж (Landschaft mit Flub)" Ахенбах Андреас.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Пейзаж (Landschaft mit Flub)" Ахенбах Андреас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ахенбах Андреас

Пейзаж с коттеджами и мельницейВодяная мельница (Water mill)Зимний пейзажСнежный ЛесВид на НойсАкадемический двор (Старая академия в Дюссельдорфе)Закат после шторма на побережье СицилииВестфальские мельницы
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииМост через реку №2Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Река в лесу №5Закат на море №9Уголок природыБоярышник цветётЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Островок в озереЛетний день (Summer's day)Весна - большая вода (Spring - a large water)
Смотреть все

Тематика: Гроза

ПритихлоГроза (The Storm)Горный пейзаж с молнией (Mountain Landscape with Lightning)Гроза №34Грозовой пейзаж с руинами на равнине (Stormy Landscape with Ruins on a Plain)Вид Толедо Гроза №5Гроза №31
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все