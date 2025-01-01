8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Пути сбора винограда, (Putto gathering Grapes) Карраччи Аннибале

Aртикул 60450B Карраччи Аннибале
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x60 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Пути сбора винограда, (Putto gathering Grapes)" Карраччи Аннибале.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Пути сбора винограда, (Putto gathering Grapes)" Карраччи Аннибале можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Карраччи Аннибале

Магазин мясника (1580)Сбор винограда (Silenus gathering Grapes)Эрминия укрывается (Erminia takes Refuge with the Shepherds)Исцеление слепорожденного (1605-1606)Чудо из роз (1605-1606)Речной пейзаж (1590)Мертвый Христос (The Dead Christ Mourned (The Three Maries))ЖалостьМагдалина
Смотреть все

Тематика: Виноград

Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Натюрморт с яблоками, виноградом и виномИтальянский обед с виномВиноградник в Италии №2Натюрморт с гранатом, виноградом и дыней (1844 г.)Виноградник в Италии №8Виноград №19Виноград №18Виноградная лоза страдает ... серная лоза из Croquis d'Été, опубликованная в Le Charivari, 12 августа 1857 г.
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютВсё в прошлом
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Венецианские любовники
Смотреть все

Век: 15-й век

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Песочные часыЛюдовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Священная Аллегория (1490-1499) (Sacred Allegory)Красота - украшение добродетели (1474/1478)Крещение Господне (Epiphany)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все