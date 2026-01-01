8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Круглый медальон в стиле арт-деко с винтажным трёхколёсным велосипедом

Aртикул 11119612623D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 110x110 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Круглый медальон в стиле арт-деко с винтажным трёхколёсным велосипедом" .

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Круглый медальон в стиле арт-деко с винтажным трёхколёсным велосипедом" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Велосипеды

Красный велосипед на европейской улочкеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеЖёлтый велосиед на черно-белом фонеВелосипед с цветамиВелосипед и лавандаВелосипед у витрины магазинаКрасный велосипед на фоне каменной стеныБукет подсолнухов на раме велосипедаКрасный велосипед на мощёной улочке в Старом городе
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Винтажный лес - вид 4Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляЧерное дерево в золотых и винтажных тонахОдуванчик в стиле винтажЦветы на дереве (Flowers on the tree)Рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеСом рыба (1754)Яркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучей
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Обнаженная девушка в свадебной фатеДевочка плывёт на ките по звёздному небу и ловит яркую звездуПоп арт людиДевушка в красном купальнике под зонтомДевушка с ружьемЖенщина и маргаритки Камелия Принцесса Клотильда (1854-1896)
Смотреть все

Стиль: Ар-деко

Золотое деревоСтильный плакат в стиле арт-деко на тему вечера в ресторане с дегустацией винЯркая иллюстрация солнца с расходящимися лучами на голубом фонеПрощай (1920)Яркая композиция в стиле арт-деко с военным самолётом в лучах солнца над небоскрёбамиРозовые розы, китайская вазаЧерная БутылкаНатюрморт №27Красивый свет уличного фонаря в сумерках
Смотреть все