8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Путешественник любуется великолепным видом на горы под низкими облаками на острове Скай (Шотландия)

Aртикул 111081170425D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x39 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Путешественник любуется великолепным видом на горы под низкими облаками на острове Скай (Шотландия)" .

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Путешественник любуется великолепным видом на горы под низкими облаками на острове Скай (Шотландия)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6Пейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Крымский пейзаж (The Crimean landscape)Фудзияма (Fujiyama)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Облака

В голубом простореНад вечным покоемЧерный парусник в стиле Ван ГогаСпокойное мореРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пшеничное поле с кипарисами v.2Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадройПритихлоНебо перед дождем
Смотреть все

Тематика: Шотландия

Замок Стерлинг - один из самых больших и важных замков в Шотландии Выразительный портрет шотландского быка с высунутым языком (Шотландия)Базальтовые колонны скалистого острова Стаффа и клокочущий океан (Шотландия)Виадук Гленфиннан - самый длинный виадук ШотландииЖивописная зелёная долина Гленко с горной рекой и низкими утренними облаками (Шотландия)Союз Англии и ШотландииВеликолепный замок Данробин в окружении цветущих садов и парков (Шотландия)Шотландские шерстяные корова и бык на пастбище ШотландииФонтан Росса и Эдинбургский замок на холме в Эдинбурге (Шотландия)
Смотреть все

Тематика: Путешествия

Автомобиль едет по трассе в каньонеАрт чемоданПарижский бульдог в очкахСчастливый путешественник с рюкзаком радуется покорению горной вершины и любуется великолепным видом на каьонДевушка на скалеМинивэн Фольксваген для путешествийСобаки в машине путешествуютПутешествие собак в автомобилеБегство в Египет (1877-1879)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиПейзаж в Швейцарии
Смотреть все