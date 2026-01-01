8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Силуэт медитирующего человека на большом камне на фоне великолепного утреннего пейзажа на берегу туманного озера

Aртикул 11505326802D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 84x56 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Силуэт медитирующего человека на большом камне на фоне великолепного утреннего пейзажа на берегу туманного озера" .

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Силуэт медитирующего человека на большом камне на фоне великолепного утреннего пейзажа на берегу туманного озера" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииПшеничное поле с кипарисамиМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииУголок природыЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пейзаж в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Туман

Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Подвесной канатный мост в туманеВпечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Туман над озеромПрекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем туманеДымчатый причалТуман над лесом №2Замок в тумане №2Золотой мост во Вьетнаме
Смотреть все

Тематика: Утро

Красивые золотистые лучи утреннего солнца в бамбуковом лесуУтро на Сене (с цветокоррекцией)Утро. Танец нимфУтро в Ялте (1880)УТРО Туманное утро в лесуСена в Живерни, утренние туманыМорозное утроГора Фудзи утром (1833) (Mt. Fuji in the Morning, Hara, from the series the Fifty-three Stations of the Tokaido (Hoeido edition))
Смотреть все

Тематика: Медитация

Красочная иллюстрация на тему духовного просветления в результате медитации - силуэт йога в позе лотоса на фоне различных листьев и растенийДевушка медитирует в позе лотоса под сводом арки буддийского храма на восходе солнцаМедитация в лучах восходящего солнца под сводом арки буддийского храмаДевушка в позе лотоса медитирует на побережье океана в лучах фантастического закатаДевушка медитирует на вершине скалы с видом на великолепную горную долину в лучах рассветного солнцаУдайпурДевушка медитирует в расходящихся лучах красивой мандалы с растительным орнаментомМедитация на закате №2Девушка в позе лотоса медитирует под красивой восточной аркой на фоне золотого сияния
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиПейзаж в Швейцарии
Смотреть все