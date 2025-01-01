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Модульная картина Вид на Вестеркерк, Амстердам (View of the Westerkerk, Amsterdam) Хейден Ян Ван дер

Aртикул 61578D Хейден Ян Ван дер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 91x72 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Вид на Вестеркерк, Амстердам (View of the Westerkerk, Amsterdam)" Хейден Ян Ван дер .

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Вид на Вестеркерк, Амстердам (View of the Westerkerk, Amsterdam)" Хейден Ян Ван дер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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