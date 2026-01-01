8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Пьяцца Сан Марко, Венеция Каналетто

Aртикул 18514DКаналетто
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x33 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Пьяцца Сан Марко, Венеция" Каналетто.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Пьяцца Сан Марко, Венеция" Каналетто можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Каналетто

Вход в Большой канал, ВенецияПлощадь Святого Марка, ВенецияДрезден, вид с правого берега Эльбы, под мостом АвгустаБашня с часами на площади Сан-МаркоВена, вид с дворца БельведерКаприччио с римской триумфальной аркойПьяцца Сан Марко в ВенецииВенеция: Санта Мария делла СалютеВид на арку Константина с Колизеем
Смотреть все

Тематика: Венеция

Венеция на закате (1873)Триумф ВенецииВенеция (Venice) №4Венецианский карнавалВход в Большой канал, ВенецияПлощадь Святого Марка, ВенецияВенеция №60Венеция (Venice) №19По каналам Венеции
Смотреть все

Тематика: Площади

Древний Капитолий Площадь Святого Марка, ВенецияПлощадь Французского театра, Париж; Дождь (1898)Башня с часами на площади Сан-МаркоВена, вид с дворца БельведерПьяцца Сан Марко в ВенецииПлощадь Святой Троицы в ПарижеВид на площадь Пьяцца Навона, РимПлощадь Святого Марка
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореРожьИтальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожь
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицТриумф ВенецииАмур и ПсихеяИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикВенецианские любовникиМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Розы у окна
Смотреть все