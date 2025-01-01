8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Гитары (Guitars) Пикассо Пабло

Aртикул 62512C Пикассо Пабло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 63x86 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Гитары (Guitars)" Пикассо Пабло.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Гитары (Guitars)" Пикассо Пабло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Пикассо Пабло

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Три музыканта (Three Musicians)Живописец и Модель (Painter and Model)Студия (The Studio) №2Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)Ночь Ловя рыбу в Антибе (Night Fishing at Antibes)
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Герника (цветной вариант)Плывем по облакамЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Дерево (Tree) №2Уголок природыКухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Композиция (Composition) №51
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Мэрилин Монро на красном фоне
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Обнаженная женщина Три музыканта (Three Musicians)Агнец Божий (1639)Живописец и Модель (Painter and Model)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Арт композиция №90Три музыканта (Three Musicians)Натюрморт (Still Life)Живописец и Модель (Painter and Model)Студия (The Studio) №2Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)
Смотреть все