8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Вид на Тибр и Рим вдалеке Уилсон Ричард

Aртикул 406413D Уилсон Ричард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 123x89 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Вид на Тибр и Рим вдалеке" Уилсон Ричард.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Вид на Тибр и Рим вдалеке" Уилсон Ричард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Уилсон Ричард

Гулливер, связанный лилипутамиИтальянский пейзаж с рекой бегущей между высокой стеной слева и высоким берегом справа к маленькому городку с фигурами на берегахОзеро в горах (Lake in the mountains)Белый МонахРазрушенный храм Минервы ?, Две фигуры на берегу рекиЗамок КернарфонДуврВодопад в ТиволиДинас Бран из Лланголлена
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииМост через реку №2Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Река в лесу №5Закат на море №9Уголок природыБоярышник цветётЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат на море №9Закат над Ялтой (1861 г.)Африканский пейзаж на закатеВенеция на закате (1873)Руки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого закатаСилуэт влюблённой пары на фоне красивого закатаВлюблённые на качелях на пляже под пальмой в лучах заката
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяТриумф ВенецииЛовцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Римское каприччио: Колизей и другие памятникиАллегория музыки (Allegory of Music)Натюрморт: чайный сервиз
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемДевушка в красной шляпе и красными губамиИталия №3Гора Афон и монастырь Ставроникетес
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Возлюбленное дитя (1790)Бивак (1709-1710)Осень №19Солдаты на марше
Смотреть все