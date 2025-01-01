8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Римский триумф (A Roman Triumph) Рубенс Питер Пауль

Aртикул 62749B Рубенс Питер Пауль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x28 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Римский триумф (A Roman Triumph)" Рубенс Питер Пауль.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Римский триумф (A Roman Triumph)" Рубенс Питер Пауль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Рубенс Питер Пауль

Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Ужасы войны (The Horrors of War)Охота на львов ( A Lion Hunt)Демокрит и Гераклит (1603)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Жанры: Исторический

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иван Грозный убивает своего сынаСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Ночной дозорВавилонская башняПапа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Красная площадь (Red Square)Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все