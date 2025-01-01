8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Педлар Босх Иероним

Aртикул 17586C Босх Иероним
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 60x61 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Педлар" Босх Иероним.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Педлар" Босх Иероним можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Босх Иероним

Сад земных наслажденийГнездо совы Таблица смертных греховХристос, увенчанный терниемПоклонение волхвовФокусникАллегория обжорстваВот человек!Страшный суд
Смотреть все

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)МартВсё в прошломДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Пейзаж Полесья
Смотреть все

Тематика: Рабочие

Пять человек толкают глыбу камняПахарьТочильщик Принцип Мелькания (Точильщик ножей, или Принцип сверкания) (1912–13).Визит Людовика XIV на мануфактуру гобеленов 15 октября 1667 годаЧеловек, несущий мешокСервараПионеры в КарелииЖнецы зернаМужчины из доков
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютВсё в прошлом
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Венецианские любовники
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВенецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все