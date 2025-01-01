8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Встреча офицеров и сержантов Гражданской гвардии Святого Адриана (Calivermen) Халс Франс

Aртикул 410614D Халс Франс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 123x75 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Встреча офицеров и сержантов Гражданской гвардии Святого Адриана (Calivermen) " Халс Франс.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Встреча офицеров и сержантов Гражданской гвардии Святого Адриана (Calivermen) " Халс Франс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Халс Франс

Банкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии Банкет офицеров Гражданской гвардии Святого Адриана (Calivermen) Лютник Милиционер держит в руках беркемейера, известного как «веселый пьяница» Смеющийся мальчик Портрет пожилой леди Франс Халс (1582 / 83–1666) Пара, вероятно, Исаак Абрахамс Масса и Беатрикс ван дер Лаен Портрет джентльмена в белом
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Военные

Наше дело правое, мы победилиЯркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксПарад Победы (Victory Parade)У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")С пакетом (With the Service)БаянПобеда (Victory)Солдаты на маршеВоенные новости (1943-1944)
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойПоцелуй ИудыДаниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все