8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Фронтиспис (Титульный лист) Джованни Баттиста Пиранези

Aртикул 410898D Джованни Баттиста Пиранези
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 123x89 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Фронтиспис (Титульный лист) " Джованни Баттиста Пиранези.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Фронтиспис (Титульный лист) " Джованни Баттиста Пиранези можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Джованни Баттиста Пиранези

Виды Рима Древний Капитолий Вид на Арку Константина арка Септимия Севера Пирамида Гая Цестия Серия тюрьмы, гравюра XIVВид на Понте Саларио Фронтиспис, со статуей Минервы Вид на задний вход базилики святой Марии Маджоре
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д скульптура из стеныРимское каприччио: Колизей и другие памятники3д картина с рукамиЧёрный силуэт скульптуры Мыслитель Огюста Родена Исаакиевский собор и памятник Петру I"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Роман Каприччио: Пантеон и другие памятники
Смотреть все

Тематика: Надписи

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляВсегда верьНадпись дом, милый домРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейЯ люблю тебя на разных языкахДинозаврикЯркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиАбстракция с листьями, деревьями и надписями
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяТриумф ВенецииЛовцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Римское каприччио: Колизей и другие памятникиАллегория музыки (Allegory of Music)Натюрморт: чайный сервиз
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №64 огненные девушкиРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все