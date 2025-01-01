8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Поджигатели - номер 8 Леттл Вольфганг

Aртикул 407213D Леттл Вольфганг
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 123x105 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Поджигатели - номер 8" Леттл Вольфганг.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Поджигатели - номер 8" Леттл Вольфганг можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Леттл Вольфганг

РубиконПограничник13 попыток стать петухом — 6Красная стрекозаАкадемия художествПоджигатели - номер 3Поджигатели - номер 1Хорошие камни и плохие камниИспытание
Смотреть все

Тематика: Лестницы

Уютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиЛестница из сериала Касл (картина с лестницей)Спираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыЛестница откидывающая теньЛестница вверхЛестница ночью (Stairs at night)Бесконечная лестница (Endless staircase)Красота геометрии в архитектуре - винтовая лестница в виде спирали ФибоначчиЧерно-белая лестница
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийГерника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)Студия (The Studio) №2Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмЖивописец и Модель (Painter and Model)Кот и рыбки (Cat and fish)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Вид из окнаКрасная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Ваза на столе возле окнаМаленькая девочка в голубом кресле Дворец Каттанео Адорно (1622)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №64 огненные девушкиРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все