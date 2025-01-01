8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands) Санредам Питер Янс

Aртикул 62913B Санредам Питер Янс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x38 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)" Санредам Питер Янс.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)" Санредам Питер Янс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Санредам Питер Янс

Старая ратуша в Амстердаме (The Old Town Hall in Amsterdam)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Ратуша в Гарлеме (City Hall in Harlem)Марс, Венера и Амур (Mars, Venus and Cupid)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)На валу. Утрехт (On the Ramparts of Utrecht)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Интерьер (Interior)
Смотреть все

Тематика: Композиция в интерьере

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Красная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаЯгуар, чёрная пантераВ комнатах (The rooms)Человек держащий стакан и старуха с трубкой (A Man holding a Glass and an Old Woman lighting a Pipe)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)
Смотреть все

Тематика: Голландия

Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Руины замка Бредерод (The Ruins of Brederode Castle)Городской пейзаж (The urban landscape)Голландия (Holland) №6Голландия (Holland)Голландия
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Красная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаВаза на столе возле окнаСпальня Ван Гога в АрлеМаленькая девочка в голубом кресле В комнатах (The rooms)
Смотреть все