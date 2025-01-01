8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Ванильный вафельный постер Муха Альфонс

Aртикул 411326D Муха Альфонс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 43x59 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Ванильный вафельный постер " Муха Альфонс.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Ванильный вафельный постер " Муха Альфонс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Муха Альфонс

Пионы №16Женщина и маргаритки Четыре сезона - Осень (Four seasons-autumn)Девушка с тарелкой с народным мотивом (1920)УТРО Девушка (Girl) №6Цветущая вишня (cherry blossoms)Композиция (Composition) №117Девушка (Girl) №7
Смотреть все

Тематика: Десерты

КруассанКот и мороженоеПирожныеВаренье (Jam)Круассан №2Десерты на подносеКот и леденецМюслиДесерты на доске
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Кондитерские

Кот и мороженоеПирожныеКруассан №2Десерты на подносеКот и леденецДесерты на доскеПирожное №17КремЯрко украшенные пончики на розовом фоне - геометрическая кондитерская композиция
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Чешская

Пионы №16Женщина и маргаритки Аморфная фуга в двух цветах (Amorpha Fugue in Two Colors)Четыре сезона - Осень (Four seasons-autumn)Девушка с тарелкой с народным мотивом (1920)УТРО Девушка (Girl) №6Цветущая вишня (cherry blossoms)Локализация (Localization)
Смотреть все

Афиши: Рекламные

ГаражКуба №2Реклама хот догов (Advertising hot dogs)Винтаж гонкиРеклама (Advertisement) №2Лондон №6Открыто (Open)Серфинг — КалифорнияПариж №19
Смотреть все

Стиль: Арт нуво

Пионы №16Императрица Елизавета Петровна в царском селеЖенщина и маргаритки УТРО
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Тропические райские птицы.Обнаженная девушка в свадебной фатеКарта мира животных в скандинавском стилеПоп арт людиПоймали (1919)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все