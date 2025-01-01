8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Фигуры на фоне пейзажа. Слепой Кристиан и Тин среди дюн Анкер Микаэль

Aртикул 408357D Анкер Микаэль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 122x76 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Фигуры на фоне пейзажа. Слепой Кристиан и Тин среди дюн" Анкер Микаэль.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Фигуры на фоне пейзажа. Слепой Кристиан и Тин среди дюн" Анкер Микаэль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анкер Микаэль

Больная девушка (The sick girl)У постели больногоДевушка с подсолнухамиДва рыбака на лодкеПо бабушке лазаретРыбаки на пляже в тихую летнюю ночьУтонувший рыбакЙенс ВигРождество 1900 Года. Эскиз композиции 2
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ОбъятияНад городомПоцелуйДвое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДвое под зонтомДень рождения (Birthday)Танец вдвоем
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииМост через реку №2Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Река в лесу №5Закат на море №9Уголок природыБоярышник цветётЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садСирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Больная девушка (The sick girl)Читающая женщина (Woman reading)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Семейный портрет Гиршпрунга У постели больного
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияДолгожданная встречаРадха и КришнаСмерть Абрадатаса
Смотреть все