8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Арка Константина, Рим ван Сваневельт Герман

Aртикул 408974D ван Сваневельт Герман
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 122x92 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Арка Константина, Рим" ван Сваневельт Герман.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Арка Константина, Рим" ван Сваневельт Герман можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: ван Сваневельт Герман

Итальянский пейзаж с мостомИтальянский пейзаж №24Лесистый пейзаж с пастухамиРимский вид руин храма Венеры и Рима с Колизеем и аркой КонстантинаПейзаж с крещением евнухаИтальянский пейзаж №23
Смотреть все

Тематика: Рим

Римское каприччио: Колизей и другие памятникиРека и мост в РимеВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Виды Рима Рим (Rome) №8Рим №5Новый Рим (New Rome)Рим (Rome) №9
Смотреть все

Тематика: Арки

Итальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Вид на площадь Свободы в Нови-Саде из арки (Сербии)Итальянская улочка с арками №20Итальянская улочка №3Итальянская улочка с арками №28Вид на Арку Константина арка Септимия Севера Триумфальная арка в Париже (Arc de Triomphe in Paris)
Смотреть все

Жанры: Исторический

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Куликовская битва (Battle of Kulikov)Иван Грозный убивает своего сынаРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Вавилонская башняСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Ночной дозорКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все