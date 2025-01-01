8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Рыба, вино, фрукты Коровин Константин

Aртикул 407905D Коровин Константин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 91x67 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Рыба, вино, фрукты" Коровин Константин.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Рыба, вино, фрукты" Коровин Константин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Коровин Константин

Тройка в зимний деньПариж №2Ночной Париж №5Пристань в ГурзуфеЮжная Франция. ПейзажОсень в ПарижеВечер в ПарижеЧерноморское побережье
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Фрукты на столеЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Натюрморт с яблоками, виноградом и виномЖук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Итальянский обед с виномЯблока и ящерица (Apple and lizard)
Смотреть все

Тематика: Рыбы

Подводный мир №9Лосось на нерестеСмешная полосатая рыба на роликахБойцовая рыбкаКот и рыбки (Cat and fish)Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Натюрморт с рыбой и кошкойФорель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)
Смотреть все

Тематика: Вино

Французский кот с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномВино и сырВино и сыр №3Бокал шампанского на синем фонеДва бокала с вином на природеВиноград, нож и бокалКрасивый бокал с виномHome sweet home - вино, сыр и виноград
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Lilac) №2Сирень (Iilac) №13Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садСирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньМосква (Moscow) №10Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все