8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Защита Аарона Шерритт-Неда Келли Нолан Сидней

Aртикул 408467D Нолан Сидней
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 45x60 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Защита Аарона Шерритт-Неда Келли" Нолан Сидней.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Защита Аарона Шерритт-Неда Келли" Нолан Сидней можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Нолан Сидней

Заяц в капканеСолдатыТушаЗамятьГорящее дерево-Нед Нед КеллиДжамиляМальчик в поселкеПрогулка по пшеничным полям на костыляхДюрак Рейнджес
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Арт люди

ОбъятияМэрилин Монро в стиле УорхолаДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18ДжокерМайкл ДжорданДевушка-весна (Spring girl)Девушка в красной шляпе и красными губамиСпящая девушка (Sleeping girl)
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПариж №2Похищение ЕвропыОбнаженная женщина
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Австралийская

Неаполитанский заливКупальщицы №7Осенний лес №2Летнее утроПоляна у подножья горКоровы на берегу рекиДровосекиЗаяц в капкане
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияДолгожданная встречаРадха и КришнаСмерть Абрадатаса
Смотреть все