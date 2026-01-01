8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Голландские суда у побережья у купающиеся люди (Dutch Vessels Inshore and Men Bathing) Велде Уилльям ван де Старший

Aртикул 63165B Велде Уилльям ван де Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 53x47 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Голландские суда у побережья у купающиеся люди (Dutch Vessels Inshore and Men Bathing)" Велде Уилльям ван де Старший.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Голландские суда у побережья у купающиеся люди (Dutch Vessels Inshore and Men Bathing)" Велде Уилльям ван де Старший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Велде Уилльям ван де Старший

Три корабля в шторм (Three Ships in a Gale)Берег в Схевенингене (The Shore at Scheveningen)Малые голландские суда в сильный ветер (A Small Dutch Vessel close-hauled in a Strong Breeze)Голландские кораблиАнглийские кораблиГолландский корабль бросает якорь (A Dutch Ship coming to Anchor)Голландские корабли в тихую погоду (Dutch Ships in a Calm)Голландские суда в сильный ветер ( A Dutch Ship and Other Small Vessels in a Strong Breeze)Два судна и голландский корабль
Смотреть все

Тематика: Облака

В голубом простореПлывем по облакамНад вечным покоемЧерный парусник в стиле Ван ГогаРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пшеничное поле с кипарисами v.2Спокойное мореПритихлоНебо перед дождем
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Смотр Черноморского флота в 1849 годуМорское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспорте
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все