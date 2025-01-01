8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Стоя Виктория Романо Джулио

Aртикул 407073D Романо Джулио
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 78x123 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Стоя Виктория" Романо Джулио.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Стоя Виктория" Романо Джулио можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Романо Джулио

Палата ПсихеиБой с саблейЭскиз памятника собакеВзятие Карфагена Сципионом и его войскамиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахПобеда, Янус, Хронос и ГеяПалата Гигантов — ПотолокМорское сражение между греками и троянцамиПоходные гирлянды
Смотреть все

Тематика: Фэнтези существа

Палата ПсихеиРадха и КришнаШесть рыб и птицИона и КитМаленькая фея с волшебной палочкойВесёлая русалочкаКолесо ФортуныГобелен из ТаррагоныЧеловек на скале смотрит на борющегося дракона
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Венецианские любовники
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВенецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Поцелуй ИудыТайная вечеря (Lord's Supper)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №64 огненные девушкиРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все