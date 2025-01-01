8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Море с Капри Хезелтайн Уильиям Стенли

Aртикул 407812D Хезелтайн Уильиям Стенли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 106x60 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Море с Капри" Хезелтайн Уильиям Стенли.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Море с Капри" Хезелтайн Уильиям Стенли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хезелтайн Уильиям Стенли

Лаго МаджореАнакаприВосход солнца на КаприМон-Сен-МишельСанта-Мария-делла-Салют, закат солнцаОлевано (Римская Кампания)Гора ТакомаМарина Пиккола, КаприВенецианская лагуна
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиБуря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Пейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2
Смотреть все

Стиль: Луминизм

Магнолии на Золотой Бархатной ТканиДве Колибри с орхидеейЗолотой часГранд-Каньон с радугойОрхидея и КолибриБольшой каньон реки КолорадоМагнолии на светло-голубой бархатной тканиГород мексикаВид Венеции
Смотреть все