8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина "Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца Сарастро Шинкель Карл Фридрих

Aртикул 408148D Шинкель Карл Фридрих
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 92x79 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину ""Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца Сарастро" Шинкель Карл Фридрих.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину ""Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца Сарастро" Шинкель Карл Фридрих можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шинкель Карл Фридрих

Опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездЗамок на берегу рекиГотическая церковь на скале у моря (Gothic church on the cliff by the sea)Готическая церковь на скале у моря (Gothic church on a rock by the sea)Фасад и окрестности Берлинского собораВид на ТриестШтербохолы в Праге. Третий проект мемориала Курту Кристофу, герцогу ШверинскомуУтро (Morning)Утро
Смотреть все

Тематика: Фэнтези архитектура

Замок в тумане №2Футуристичный ночной город под дождёмДорога в Изумрудный городМир (Мундус)Городской пейзаж №28Заколдованный замокЗамок в туманеМузыкальные домики (Musical houses)Праздник (Holiday) №2
Смотреть все

Стиль: Фэнтези стиль

Ангелы (Angels)Венецианский карнавалБерегиняВолшебствоПрощание Гектора с Андромахой (Parting of Hector and Andromache)Иван - вдовий сын (Ivan - the widow's son)Опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездКататься на коньках совы
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Трубочист по крышам ГамбургаНаполеон на лошадяхНаполеон на поле битвы при Эйлау №2Опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездВид КоллиураКонный портрет князя Бориса ЮсуповаРебенок Пирр умоляет царя главка дать ему убежищеПечаль Телемаха
Смотреть все