8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Верфь Обуда Альт Рудольф

Aртикул 424062D Альт Рудольф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x41 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Верфь Обуда" Альт Рудольф.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Верфь Обуда" Альт Рудольф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Альт Рудольф

Интерьерный натюрморт с девушкой, цветами и овощамиРыночная площадьСтарая ель в Бад-ГаштайнеВнутренняя сцена, женщина, которая читает газетуОзеро Альтаусзее и Лицо горы ТриссельБиблиотека в квартире графа Ланцкоронского в Вене, Римергассе 8Вид на церковь Св. Карла и Политехнический институт в ВенеФасад Национальной библиотеки, ВенаВид с Сант'Онофрио на Рим
Смотреть все

Тематика: Берега

Неаполитанский заливРека в лесу №5Закат на море №9Вечерний звонМаяк (Lighthouse)Ракушка на берегу моряЗвенигород (Zvenigorod)Прозрачная вода (Clear water)Гребень Чингисхана. Озеро Байкал (Genghis Khan. Lake Baikal)
Смотреть все

Тематика: Пароходы

Рисунок ТитаникаПароходы в порту (Ships in port)Титаник и айсбергПароход (Steamer) №14Пароход в порту (Steamer at the port)Пароход (Steamer) №6Пароход (Steamer) №21Пароходы (Steamboats) №2Пароход (Steamer) №7
Смотреть все

Тематика: Причалы

Причал (Berth)Черноморское побережьеПришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)Причал лодокПричал лодокПричал у берега океана (Berth)Каждый день - это шанс, чтобы стать лучше. Не потеряй этоЛодки у причала №11Старый лодочный причал (Old pier)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Грушевое ДеревоЕловый лес IОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Рыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все