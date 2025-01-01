8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Художник в своей мастерской, рисует портрет дамы Бакхёйзен Людольф

Aртикул 424207D Бакхёйзен Людольф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 73x90 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Художник в своей мастерской, рисует портрет дамы" Бакхёйзен Людольф.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Художник в своей мастерской, рисует портрет дамы" Бакхёйзен Людольф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бакхёйзен Людольф

Военные корабли в тяжелом штормеКорабли в бедственном положении у скалистого побережьяКорабли в бурюХристос во время шторма на Галилейском мореКорабль в бурном мореГолландские корабли на рейде Тексель; в середине «Gouden Leeuw», флагманский корабль Корнелиса ТромпаМорское сражение между голландским и английским флотомПикник у моря
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаЛысый мужчина в шубе (1630)В момент прицеливания
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Рисование

Девушка с тарелкой с народным мотивом (1920)Художник у мольбертаПапа с двумя дочками разрисовывают друг друг краскамиСтудия художникаКартинная галерея с видами современного РимаКот-художникКрасить друг друга Алиса в студии Шиннекок (В студии)Мужчина рисующий цветные брызги пальцами
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияДолгожданная встречаРадха и КришнаСмерть Абрадатаса
Смотреть все