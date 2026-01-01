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Модульная картина Щенки (Puppies) Чевиот Лилиан

Aртикул 50500DЧевиот Лилиан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x43 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Щенки (Puppies)" Чевиот Лилиан.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Щенки (Puppies)" Чевиот Лилиан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


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