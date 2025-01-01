8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Шелкопряд (Ser, Sive Sericus Vermis) Ян ван дер Страт

Aртикул 422163D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 83x58 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Шелкопряд (Ser, Sive Sericus Vermis)" Ян ван дер Страт.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Шелкопряд (Ser, Sive Sericus Vermis)" Ян ван дер Страт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Ян ван дер Страт

Император Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиБой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийОхота на слоновОхота на кабана с копьями, из сцен охоты в декоративных рамахРимский солдат, сражающийся с одним из слонов Ганнибала, пл.Новые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листКонная битва на площади Санта-КрочеОхота на медведя, из серии с дикими зверями, птицами, рыбками ...
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицПоцелуй ИудыТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Разговор

Радха и КришнаВенский конгресс, 1814–15Продажа титулов (Дом ростовщика)ПирушкаПлатонова пещераКрестьянский адвокатБрат Филиппа ГусиТаверна
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Венецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Вавилонская башняВавилонская башня (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Две прикованные обезьяны (1562)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиВавилонская башняСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противниковАвраам и Мелхиседек
Смотреть все