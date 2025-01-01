8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Ледник Розенлауи Бретт Джон

Aртикул 423318D Бретт Джон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 53x61 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Ледник Розенлауи" Бретт Джон.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Ледник Розенлауи" Бретт Джон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Бретт Джон

Масса, Неаполитанский заливКамнеломЛедник (Glacier of Rosenlaui)Бончерч ДаунсИсследование горных пород
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Японский пейзажЗолото гор №20
Смотреть все

Тематика: Ледники

Сосульки-сталактиты внутри ледяной пещерыМорские тюлени на льдине на фоне огромного тающего ледникаКрасивый голубой айсберг в океане с видом на подводную частьАйсберги (1861) (The Icebergs)Стайка пингвинов на большой льдине на фоне ледника в АнтарктидеСвет в конце тоннеля ледяной пещеры Мер-де-Глас (Франция)Магия АрктикиАнтарктика (Antarctica) №4Великолепный вид на ледник в горах Чугач вдоль озера Портедж на фоне цветущего иван-чая (Аляска)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемДевушка в красной шляпе и красными губамиГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Стиль: Прерафаэлитизм

Масса, Неаполитанский заливДухи бури (около 1900 г.)КамнеломПозолоченная клетка (1919 г.)Наемный пастырьАнгел со змеейНочь и сон (1878)Бончерч ДаунсДуша в аду (1902)
Смотреть все