8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Спасение графа Йохана Маурица после аварии на мосту Франекера, 1665 Вауэрман Филипс

Aртикул 422042D Вауэрман Филипс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 66x82 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Спасение графа Йохана Маурица после аварии на мосту Франекера, 1665" Вауэрман Филипс.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Спасение графа Йохана Маурица после аварии на мосту Франекера, 1665" Вауэрман Филипс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Вауэрман Филипс

Охота на оленяКонница, нападающая на Пехоту (Cavalry attacking Infantry)Два всадника в цыганском таборе (Two Horsemen at a Gipsy Encampment)Охотники на отдыхеБерег (Coast)Конница, делающая Вылазку из Форта на Холме (Cavalry making a Sortie from a Fort on a Hill)Лошадь, являющаяся Обутым вне Деревенской Кузницы (A Horse being Shod outside a Village Smithy)Побережье с Торговками рыбой, предлагающими Рыбе (Seashore with Fishwives offering Fish)Сено Вагон
Смотреть все

Тематика: Страх

Даниил в логове львовПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Инцидент (Incident)Землетрясение в Рокка ди Папа близ Рима (Earthquake in Rocca di Papa, near Rome)Даниил в логове львов (1603-1665)Последний день ПомпеиСилуэт мужчины с руками на голове в темнотеЦезарь отказывается от головы Помпея
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицПоцелуй ИудыТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыРаздача продовольствияПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаПобеждённые. ПанихидаДиана и Купидон
Смотреть все