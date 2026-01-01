8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Попугай и цветы (Parrot and flowers) Маррел Якоб

Aртикул 50727D Маррел Якоб
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x41 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Попугай и цветы (Parrot and flowers)" Маррел Якоб.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Попугай и цветы (Parrot and flowers)" Маррел Якоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110
Смотреть все

Тематика: Попугаи

Тукан и попугай на композиции с гибискусамиЖелтый попугайНатюрморт с попугаемПарочка синих попугаев на чёрном фонеПарочка удивительно красивых амазонских попугаев Красных Ара среди пальмКакапо или совиный попугай в естественной среде обитания - эндемик Новой ЗеландииПопугай на сосне (Parrot in a pine tree)Белый попугай в образе индейца - с яркими красными и синими перьями на головеНатюрморт - подоконник с цветами в вазе и попугаем с распахнутым окном
Смотреть все

Тематика: Цветы на черном фоне

Гирлянда из фруктов и цветовБукет (Bouquet) №6Цветочный букет в вазе №135Белый одуванчик на черном фонеОдуванчик с разлетающимися семенами зонтиками на чёрном фонеИрисы на черном фонеТерракотовая ваза с цветами и фруктамиМаки на красном и черном фонеРозовая кувшинка с капельками росы на чёрном фоне
Смотреть все

Тематика: Цветы и птицы

Птицы (Birds) №5Фрида Кало в цветах с птицамиПтицы в цветахКолибри и ирисыОрхидея и КолибриСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриТукан и попугай на композиции с гибискусамиПтицы в цветах (Birds in the colors)Две птицы на ветке с магнолией
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все