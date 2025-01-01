8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Конный портрет князя Бориса Юсупова Гро Антуан-Жан

Aртикул 424808D Гро Антуан-Жан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 98x117 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Конный портрет князя Бориса Юсупова" Гро Антуан-Жан.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Конный портрет князя Бориса Юсупова" Гро Антуан-Жан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Гро Антуан-Жан

Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Наполеон на лошадяхНаполеон на поле битвы при Эйлау №2Арси (Arcis et Galatee)Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау. Фрагмент (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Батай де Ваграм (Bataille de Wagram, 6 juillet 1809)Наполеон на поле битвы при ЭйлауВакх и арианами (Bacchus and Arians)Интервью Наполеона I и Франсуа II после битвы при Аустерлице (Interview of Napoleon I and Francois II after the Battle of Austerlitz)
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Верховая езда

Охота на льваНаполеон на лошадяхАвантюристЖокей в сапогах на лошадиВсадник на коне перепрыгивает через барьерОхота на лис: Жокей на черной лошадиСкачущий всадник с кнутом под мышкойКонная битва на площади Санта-Кроче
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхТрубочист по крышам ГамбургаНаполеон на поле битвы при Эйлау №2Опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездВид КоллиураПоследний день ПомпеиПечаль Телемаха
Смотреть все