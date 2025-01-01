8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Военные кавалеры входят в город в сопровождении факелоносца в тюрбане. Джаквинто Коррадо

Aртикул 423403D Джаквинто Коррадо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 110x88 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Военные кавалеры входят в город в сопровождении факелоносца в тюрбане." Джаквинто Коррадо.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Военные кавалеры входят в город в сопровождении факелоносца в тюрбане." Джаквинто Коррадо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Джаквинто Коррадо

Осень №19Апофеоз святогоСвятой Иосиф, преподнесенный Богородицей Святой Троице
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Военные

Яркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксНаше дело правое, мы победилиУ крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")Победа (Victory)БаянСолдаты на маршеВоенные новости (1943-1944)Банкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяТриумф ВенецииЛовцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Поверженный демон (Fallen demon)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Осень №19Солдаты на марше
Смотреть все