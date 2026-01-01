8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Дидона в жертву Юноне Жозеф-Мари Вьен

Aртикул 424898D Жозеф-Мари Вьен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x42 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Дидона в жертву Юноне" Жозеф-Мари Вьен.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Дидона в жертву Юноне" Жозеф-Мари Вьен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Жозеф-Мари Вьен

Похищение ПрозерпиныАллегория ИскусствРыбный пруд на вилле МадамВид на КолизейВход в сады виллы ДжулияДома на северной стороне Форума с Базиликой Максенция За
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д картина с руками3д скульптура из стеныЧёрный силуэт скульптуры Мыслитель Огюста Родена Исаакиевский собор и памятник Петру IМоаи статуи острова ПасхиГанешаБразилия (Brazil) №2
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день ПомпеиНаполеон на Большом Сен-Бернарде"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездТрубочист по крышам ГамбургаЗамок на берегу реки
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльРаздача продовольствияТриумф ВенецииПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаПохищение Европы«Петрушка» балет И. Ф. СтравинскогоДолгожданная встречаДиана и Купидон
Смотреть все