8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Церемония пересечения линии на борту корабля "Вестал" Иббетсон Джулиус Цезарь

Aртикул 434812D Иббетсон Джулиус Цезарь
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 117x85 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Церемония пересечения линии на борту корабля "Вестал"" Иббетсон Джулиус Цезарь.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Церемония пересечения линии на борту корабля "Вестал"" Иббетсон Джулиус Цезарь можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Иббетсон Джулиус Цезарь

Скачущий всадник с кнутом под мышкойМытье пепломКардифф с югаОслы и фигуры на пляжеВид на Лондон с собором Святого Павла на расстоянии: женщина и дети с детской коляскойВсадник на скачущей лошадиКопчение лососяЖелудь СилаКататься на коньках в Гайд-парке
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Разговор

Радха и КришнаВенский конгресс, 1814–15Продажа титулов (Дом ростовщика)ПирушкаПлатонова пещераКрестьянский адвокатПечаль ТелемахаБрат Филиппа Гуси
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяТриумф ВенецииЛовцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегБегущий заяц с ушимиЛошадь в профильСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаБорзая, выходящая налево
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыРаздача продовольствияПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаПобеждённые. ПанихидаДиана и Купидон
Смотреть все