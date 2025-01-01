8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Вид из окна Лихтенштейн Рой

Aртикул 421218D Лихтенштейн Рой
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x62 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Вид из окна" Лихтенштейн Рой.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Вид из окна" Лихтенштейн Рой можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Лихтенштейн Рой

Тонущая девушка (Drowning Girl)Боеприпасы (Ха! Ха! Ха!)Мэрилин Монро в стиле ЛихтенштейнКрасный сарайСандра Браун и Десмонд Ричардсон в Отелло.Бык III из серии "Профиль быка"Студия художника (Studio The Dance)
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиБуря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Нежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоМакро одуванчикАрт цветы №6ХлопокПтицы в цветахОбраз девушки в цветахГлициния (с цветокоррекцией)Летние цветы
Смотреть все

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИллюминатор космического корабляИтальянский дворик №51Яркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянское окноСирень за окном (Lilacs outside the window)Деревянные окна с видом на озеро
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Яркий приморский пейзажВилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. На морском побережьеЮжные уступы, Апплдор
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

Мэрилин Монро в стиле УорхолаДжокерМайкл ДжорданЕнот в очкахОдри Хепберн (Audrey Hepburn )Разноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Поп арт людиСобака в стиле поп-артМопс в стиле поп арт
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Композиция (Composition) №106Рождество (Christmas)Деревянный домик в лесуСад (Garden) №8Ватерлоо
Смотреть все