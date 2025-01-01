8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Римляне Декаданса Кутюр Тома

Aртикул 423042D Кутюр Тома
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 140x90 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Римляне Декаданса" Кутюр Тома.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Римляне Декаданса" Кутюр Тома можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Кутюр Тома

Жажда золотаПрилив (Caught by the Tide)Мальчик в флорентийском костюмеЭтюд для "Зачисления добровольцев 1792 года"
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д скульптура из стены3д картина с рукамиЧёрный силуэт скульптуры Мыслитель Огюста Родена Исаакиевский собор и памятник Петру IМоаи статуи острова Пасхи"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Бразилия (Brazil) №2
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Обнаженные

Палата ПсихеиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахЮные купальщики (около 1927 г.)
Смотреть все

Тематика: Колонны

Древний Капитолий Классические капители греческих колоннИтальянский дворик №40Фрагмент древнего священного храма Ангкор-Ват в КамбоджеНатюрморт с рулонами архитектурных проектов на фоне красиво и детально нарисованной капители колонныКолонны №2Поклонение пастухов; verso: эскизыКнига закона, прочитанная перед народомТоска - Эскиз Акта I
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелЛетний садГолубые танцовщицыАбстрактный лес - вид 2Первая дуэльАбстракция в лесуДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоНевинностьДва бездельникаКолесо ФортуныКазнь Джейн ГрейСобиратели ореховМудрые и глупые девы
Смотреть все