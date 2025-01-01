8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Дверь коттеджа Маунт Уильям Сидней

Aртикул 434322D Маунт Уильям Сидней
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 67x82 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Дверь коттеджа" Маунт Уильям Сидней.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Дверь коттеджа" Маунт Уильям Сидней можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Маунт Уильям Сидней

Пойман врасплох (мальчики поймали врасплох в поле)Школьники ссорятсяЛовить крабовИзготовление сидраФермеры полденьКалифорния НовостиПовесть о прадедушке о прадедушке - портрет преподобного Захарии ГринЛовить кроликовШея крана через болото
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиДевочки вышиваютВидение отроку ВарфоломеюДевочка кормит голубейПрогулка под дождем
Смотреть все

Тематика: Чтение

Новая сказка (A new fairy tale)Север ЮгСемейный портрет Гиршпрунга Воскресное чтение в сельской школеСравнение (Comparisons)Мадам де ПомпадурКолумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Любимый поэт (The Favourite Poet)Девушка читает книгу у камина
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день Помпеи"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхНаполеон на Большом Сен-БернардеКонный портрет князя Бориса ЮсуповаТрубочист по крышам ГамбургаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездНаполеон на поле битвы при Эйлау №2
Смотреть все