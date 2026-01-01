8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Сцена из Отечественной войны 1812 года (scene from 1812) Гампельн Карл

Aртикул 63739D Гампельн Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 53x72 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Сцена из Отечественной войны 1812 года (scene from 1812)" Гампельн Карл.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Сцена из Отечественной войны 1812 года (scene from 1812)" Гампельн Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Военные композиции

Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Плот МедузыДва ястреба (Башибузуки), 1878Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)На большой дороге. Отступление, бегствоШипка-Шейново. Скобелев под ШипкойСтолетняя война (The Hundred Years War)Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)
Смотреть все

Тематика: Военные

Яркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксНаше дело правое, мы победилиВенецианский флот собирается отплыть от набережной у Сан-Марко против кораблей БарбароссыПобеда (Victory)У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")БаянС пакетом (With the Service)Солдаты на маршеБанкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии
Смотреть все

Тематика: Всадники

ВсадницаТри богатыряКазаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)На работу (On the job)Портрет БарбарыПарламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")С пакетом (With the Service)Наполеон на Большом Сен-БернардеБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстро
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все