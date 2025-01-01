8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина ветер Марти-и-Альсина Рамон

Aртикул 422257D Марти-и-Альсина Рамон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 82x43 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "ветер" Марти-и-Альсина Рамон.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "ветер" Марти-и-Альсина Рамон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Марти-и-Альсина Рамон

Бурное мореКриминалРуины дворцаПуть к ГранольерамПейзаж "Els Encants Vells de Barcelona"Скалистый пейзаж №2Дверь и СтенаВид на Барселону с крыши в Риера-де-Сан-ХуанРуины храма Гроба Господня
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесДерево (Tree) №2Абстрактный лес - вид 2Островок в озереАбстракция в лесу
Смотреть все

Тематика: Холмы

Дом у моряПесочные часыВечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)ОврагДом с маяком на холмеОтдых (Recreation)Ромашковое поле на холмахВид Толедо Солнечный день (Sunny Day) №2
Смотреть все

Тематика: Ветер

Дерево на ветру в туманеДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховПорыв ветраЛегкий ветерДалматинец и вентиляторОпасность ношения юбки во время ветров равноденствия (Опасность ношения пяльц во время внезапного весеннего шторма), табличка 383 из серии Actualités (Новости дня)Неудобная ситуация (1846)Зимний ветер (1892) (Blow Blow Thou Winter Wind)Сильный ветер (Tokaido Gojusantsugi no Uchi-Shono)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Обнаженная женщина Три музыканта (Three Musicians)Агнец Божий (1639)Живописец и Модель (Painter and Model)
Смотреть все